Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Şarköy, Güncel

Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor

Şarköy Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
Tekirdağ'da

Şarköy Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaymakamlıkça kurulan grup bünyesinde çalışan din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı Şarköy Şubesi'nin katkılarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, yaptığı açıklamada, gönüllü olarak vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Özen, bu dönemde herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Güzel işlere vesile olduğumuz için mutluyuz. Yardım götürdüğümüz insanların yüzündeki gülümsemeyi görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor. inşallah bu zor günleri de atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA

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