Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın talimatıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız; temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletiliyor. Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılarak; muhtaç durumda olan vatandaşların ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları ise ücret mukabilinde kendileri tarafından karşılanmakta ve görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim ediliyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu doğrultuda gönüllülerden ve memurlardan oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapılması talimatları verildi.

Ziyarette Vali Yıldırım'a Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İnci Turgut eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA