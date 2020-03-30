Tekirdağ'da vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, virüsle mücadele sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı başlatılan kampanyaya bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, virüsle mücadele sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı başlatılan kampanyaya bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, belediyenin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattığını belirtti.

Salgınla mücadelede vatandaşların mağdur olmasına izin vermeyeceklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"1 milyonu aşan nüfusumuzla kocaman bir aileyiz. Yaşadığımız zorlu günlerde birbirimize destek olmak amacıyla oluşturduğumuz bağış kampanyamıza ilk desteği veriyor ve nisan ayı maaşımı kampanyaya aktarıyorum. Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız."

Kaynak: AA