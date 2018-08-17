Tekirdağ'da Vatandaşlara Deprem Eğitimi Verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünde deprem simülasyon tırı ile genç ve çocuklarda deprem farkındalığı oluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'na kurulan deprem simülasyon tırı ile vatandaşlara deprem anında ve sonrasında yapması gerekenler hakkında bilgi verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği simülasyon tırı 17 Ağustos akşam saatlerine kadar alanda eğitim vermeye devam edecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ'ın deprem bölgesinde yer alan bir şehir olduğunu belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda önemli çalışmalara imza attık. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde kurduğumuz deprem simülasyon tırı ile de vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ