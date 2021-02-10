Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
10.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:54
Tekirdağ'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkardı.
Tekirdağ'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, sahilde güneşli havada vakit geçirdi.
Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı. Çocuklar da parklarda oyun oynadı.
Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman