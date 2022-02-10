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Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, dansı andıran görüntüleriyle ilgi odağı oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, dansı andıran görüntüleriyle ilgi odağı oldu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları çeşitli hareketlerle izleyenlerin ilgisini çekti.

Nesrin Gülden, AA muhabirine, sığırcıkların uçuşunu keyifle izlediğini söyledi.

Sığırcıkları bölgede çok sık gördüğünü ifade eden Gülden, "Sığırcıklar her akşam üstü şov yapıyor ve bu harika bir şey. Herkes kuşları merakla izliyor. Kuşların dansı kentimize de ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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