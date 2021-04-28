Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı
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Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Vatan Patisi Çorlu İlçe Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Tekirdağ'da Vatan Patisi Çorlu İlçe Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Atatürk Meydanı'nda toplanan grup, Biden'in açıklamalarını kınadı.

Tekirdağ İl Başkan Vekili Songül Çelik, burada yaptığı açıklamada, Biden'in açıklamalarını kabul etmediklerini, Türkiye'nin hiçbir zaman katliam yapmadığını, vatanını savunduğunu kaydetti.

Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı
Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı
Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı
Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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