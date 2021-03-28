Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu
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Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu Pişman olunca define süsü verdiği vahşi cinayetin çukurunu açmak isterken yakalandı Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde öldürdüğü sevgilisini gömdüğü çukurdan çıkarmak isteyen zanlıyı, yardım istediği kepçe operatörü ele verdi.

Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu

Pişman olunca define süsü verdiği vahşi cinayetin çukurunu açmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde öldürdüğü sevgilisini gömdüğü çukurdan çıkarmak isteyen zanlıyı, yardım istediği kepçe operatörü ele verdi.

Olay Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesine bağlı Yençiftlik Mahallesi kırsal bölgede meydana geldi. İddiaya göre ilçede yaşayan K.K. birliktelik yaşadığı Yeter Yılmaz'la ilçe dışındaki araziye gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile K.K., Yeter Yılmaz'ı silahla öldürdükten sonra bölgede bulunan bir çukura gömdü. K.K. daha sonra Yılmaz'ı öldürdüğü tabancayı da göle atarak, delileri ortadan kaybetmeye çalıştı.

K.K. olayın üstünü iyice kapatmak amacıyla iddiaya göre oğlunun da yardımıyla buldukları o bir iş makinesinin operatörüne, definecilerin tarlasına zarar verdiğini ve tarlayı düzelttirmek istediklerini iletti. Bunun üzerine iş makinesi ile Yeter Yılmaz'ı gömdüğü yeri iyice kapattırarak K.K., bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından tekrara iş makinesi operatörüne giden K.K. yaptığı olaya pişman olunca, orada bir ceset olduğunu ve 5 bin lira karşılığında cesedi çıkarmasını istedi. Duydukları karşısında şaşkınlık geçiren kepçe operatörü 'Ben iş makinesini alıp geliyorum' dediği iddia edilerek jandarmanın yolunu tuttu.

Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri, kapatılan çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Korkutucu cinayetle ilgili K.K., oğlu A.K. kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu
Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu
Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu
Tekirdağ'da vahşet: Cinayete define kurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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