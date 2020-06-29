Tekirdağ'da uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti Tekirdağ'da Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Mutlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Mutlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mutlu, Çorlu ilçesi Tek Kavak mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mutlu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

Mutlu'nun naaşı, duaların ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Kaynak: AA