Son dakika haberleri | Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşıyı silahla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşıyı silahla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
S.K, üzerinde bulundurduğu silahla Eyüpoğlu'nu yaraladı.
Eyüpoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman