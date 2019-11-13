Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.
13.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:53
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara-Şahin yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkisinde bir kişinin kestiği kavak ağacı, altında bulunan Hüseyin Şenkaya'nın (60) başına düştü. Ağır yaralanan Şenkaya, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA