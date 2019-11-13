Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı
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Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.

13.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:53
Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı

'ın ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara-Şahin yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkisinde bir kişinin kestiği kavak ağacı, altında bulunan Hüseyin 'nın (60) başına düştü. Ağır yaralanan Şenkaya, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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