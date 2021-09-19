Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bir metruk binada uyuşturucu kullanan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler binada bulunan U.K. E.Ü.K. ve E.A'nın üzerinde yaptığı aramada, 213 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Marcao Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel
Spor Burak Elmas Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:43:29. #1.11#