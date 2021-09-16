Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üzerinde 215 uyuşturucu hap ile yakalanan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üzerinde 215 uyuşturucu hap ile yakalanan kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.K. ve S.A. üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 215 ecstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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