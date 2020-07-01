Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde O.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücü O.M. ve yanındaki C.G. üzerinde yapılan aramada 5,4 gram sentetik kannabinoid ile 14 fişek kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA