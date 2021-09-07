Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede umuma açık eğlence yerlerinde ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ile 68 mermi ele geçirdi.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
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