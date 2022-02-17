Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti - Haberler
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Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek yaşlı anne ve babasını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek yaşlı anne ve babasını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden B.Ö, Camiatik Mahallesi Öztrak Caddesi'nde babası T.Ö. (74) ve annesi F.Ö'nün (73) yaşadığı eve geldi.

Ardından zile basan B.Ö, kapıyı açan anne ve babasını darbetti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı çift, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli B.Ö'yü gözaltına aldı.

Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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