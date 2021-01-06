Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

06.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:36
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolu Beyazköy mevkisinde şüphe üzerine ticari bir taksiyi durdurdu.

Takside ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada 10 gram eroin ve 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Prens Harry Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Güven Yalçın İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:41:01. #1.14#
title