Tekirdağ'da uyuşturucu tacirinin "zula" yaptığı incir ağacını dedektör köpek buldu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir uyuşturucu satıcısının uyuşturucuları gizlemek için kullandığı incir ağacı dedektör köpek tarafından tespit edildi, ağacın dibine gömülü halde 400 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir uyuşturucu satıcısının uyuşturucuları gizlemek için kullandığı incir ağacı dedektör köpek tarafından tespit edildi, ağacın dibine gömülü halde 400 gram eroin ele geçirildi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan bir uyuşturucu satıcısının, evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki boş arazide bir ağacın dibini uyuşturucuları gizlemek için "zula" olarak kullandığını tespit etti. Ekipler, bölgede narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine incir ağacının dibine gömülmüş 400 gram eroin bulundu. Şüpheli R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel