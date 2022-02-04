Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada 30 gram eroin, 20 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.T. ve Ç.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title