Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile teknik takibe aldıkları otomobili Tugay Kavşağı'nda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, O.B ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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