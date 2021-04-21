Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile teknik takibe aldıkları otomobili Tugay Kavşağı'nda durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 kilogram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, O.B ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan