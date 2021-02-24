Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

24.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 08:52
Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çoru Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada 25 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 155 lira ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinin Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda da 23 paket sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 230 lira ve uyuşturucu paketlemesinde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A. A.İ.Ö. ve O.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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