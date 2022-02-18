Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde yaptığı aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi, evdeki 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel