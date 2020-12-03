Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

03.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:31
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüpheli T.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, T.Ç, A.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. ve E.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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