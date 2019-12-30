Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine K.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 118 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.