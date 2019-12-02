Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 111 uyuşturucu hap, 35 fişek halinde uyuşturucu madde ve 46 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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