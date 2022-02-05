Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Maksi Kavşağı'nda "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan otomobildeki aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş 65 gram skunk ve 335 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobil sürücü Ş.K. ile A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title