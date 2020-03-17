Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:18
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 19 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirildi, H.T, Ö.Ş, N.Ş, L.G. ve S.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden Ö.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA