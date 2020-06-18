Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
18.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri de ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İki ilçede gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA