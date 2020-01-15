Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:22
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, teknik takip sonucu Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyon düzenledi.

Bazı şüphelilerin açmadığı kapılar, özel harekat polislerince "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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