Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.C, B.G, G.K, E.K, E.M, U.G, Y.E.Ç. ve O.G'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.