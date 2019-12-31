Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

31.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:00
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

'ın ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.C, B.G, G.K, E.K, E.M, U.G, Y.E.Ç. ve O.G'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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