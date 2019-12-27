Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

27.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:14
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

'ın ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda uyuşturucu ve satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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