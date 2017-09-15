Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde 8 ayrı adreste arama yapıldı. Aramada, 39 Fişek halinde Bonzai maddesi, 1 Fişek halinde Kokain maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 28 adet fişek ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.



Operasyonda konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Gözaltın alınan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7'si tutuklanıp cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ