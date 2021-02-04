Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

04.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:54
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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