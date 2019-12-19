Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:16
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'ın ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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