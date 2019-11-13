Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:14
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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