Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 240 uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman