Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 240 uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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