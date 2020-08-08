Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçelerde uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Malkara ilçesinde İ.B. üzerinde yaptığı aramada, 30 gram esrar ele geçirdi.

Bu arada, ilçede devam eden çalışmalar kapsamında ekipler Danişment Mahallesinde ormanlık alanda 415 kök Hint keneviri buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri de Çorlu-Çerkezköy yolunda durumundan şüphelendikleri K.S, M.A, E.G ve E. A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.S, M.A, E.G, İ.B. ve E. A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA