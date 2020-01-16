Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

16.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:16
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl ekipleri, kent merkezinde 95 personelin katılımıyla bazı ev, iş yeri ve şüpheliler üzerinde arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 46 metruk bina kontrol edildi, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişiye 6 bin 631 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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