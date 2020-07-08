Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
08.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa ve Cemaliye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30 gram esrar ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö, Ş.K, Y.B, M.A.K. ve N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA