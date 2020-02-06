Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:58
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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