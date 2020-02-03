Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.

03.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:16
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.

İl ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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