Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.