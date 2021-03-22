Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
22.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:12
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkametinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman