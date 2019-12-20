Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:54
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler