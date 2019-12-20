Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.