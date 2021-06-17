Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, Çiçek 3. Sokak'ta şüpheli Y.Ö. ve H.Y'nin üst aramalarında 10 gram bonzai bulundu.
Çiçek 6. Sokak'taki bir ikamet aramasında da 90 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler B.Ç. P.C. Y.Ö. ve H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel