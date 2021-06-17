Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Çiçek 3. Sokak'ta şüpheli Y.Ö. ve H.Y'nin üst aramalarında 10 gram bonzai bulundu.

Çiçek 6. Sokak'taki bir ikamet aramasında da 90 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler B.Ç. P.C. Y.Ö. ve H.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda 'Başını taşa çarpmış' denildi
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 18:16:56. #1.13#

title