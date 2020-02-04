Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:06
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler