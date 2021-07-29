Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 2 ultraviyole ışık, fan, zamanlayıcı kullanılarak oluşturulmuş yetiştirme düzeneği içerisinde 7 kök saksılara ekili yaklaşık 120 santimetre boyunda Hint keneviri ve 0,30 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alının Y.K.S, C.Ş.K. ve T.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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