Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir otomobilde 464 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B, R.Z ve T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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