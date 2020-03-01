Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

01.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:20
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler