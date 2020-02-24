Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

24.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:06
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre ilçesinde devriye görevi yapan emniyet güçleri şüphelendikleri 34 UN 975 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu İstiklal Mahallesinde durduruldu.


Ekiplerce araçta yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgili O.A. İ.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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