Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Şarköy ilçesinde devriye görevi yapan emniyet güçleri şüphelendikleri 34 UN 975 plakalı aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu İstiklal Mahallesinde durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili O.A. İ.G. ve M.A. gözaltına alındı.