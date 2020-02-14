Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:07
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan M.K, M.T. ve Y.B, ekiplerce yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 905 uyuşturucu hap, bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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